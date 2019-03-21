Silifke’de erik hasadı başladı

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapıldı. 100 gramlık kaselere konularak gönderilen 100 kilo eriğin fiyatı İstanbul’da belirlenecek.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş yaptığı açıklamada, örtü altında ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıkların kaydetti. Göktaş, “Yaklaşık 14 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Silifke bölgemizde 120 dönüme yakın sera kurduk. Açık alanda 8 bin dönüm olan arazimizi turfandası Nisan ayında çıkmaktayken örtü altında Mart ayının 15-20’si gibi bir süreye çektik. Bu yıl yağışların bol olmasından dolayı verimde biraz düşüklük var. Üreticilerimiz, ben de bir üretici olarak aynı şeyler yaşadık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Bu ürettiğimiz mallar, gerek yurt içi, gerekse yurt dışında pazarlanmakta. Genelde İstanbul’a hallere gönderiyoruz ve ürünün bollaştığı dönemlerde de ihracatçılar geliyor, bölgemizden alıyor. Erik sezonunu açtık, bölgemize üreticilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Üretici Soner Taşeli de, daha önceleri açıkta yetiştirdiği ağaçlarını 10 sene önce seraya aldığını belirterek, "Ama bu mevsimsel şartlar üreticileri çok etkiliyor özellikle serada. Bu sene meyve olacak diye bir garanti yok. Sabaha kadar uyku uyumadığımız günler oluyor. Mevsimsel şartlardan dolayı iki senedir bu seradan ürün alamıyordum. Bu sene rekolte yüzde yüz olmasa da yüzde 50 oranında var. Fakat bu sene de bizi girdi maliyetleri çok vurdu. Mevsimsel şartlar eriğin olmasında veya olmamasında çok etkili. Fiyatları geçen sene memnun etmedi. Bu sene de emeklerimizin karşılığını alıp almamak konusunda şüpheliyiz. Açıktaki meyvelerde de bu sıkıntıyı daha çok hissediyoruz.İşçilik ve ambalaj maliyetlerinde yüzde yüzlük bir artış var. Bu böyle giderse üreticinin durumu ne olacak onu merak ediyorum. Tarımla uğraşan üreticilerde büyük sıkıntı var. Bu sıkıntı giderilmezse üretici sayısında her sene bir azalma olacağını hissedecek piyasa. Bu da halka daha pahalı bir meyve ve sebze olarak yansıyacak. Yetkililerin bu duruma acil bir yöntem uygulamalarını istiyorum” diye konuştu.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen ise, şu anda ürünlerinin İzmir, Ankara, İstanbul ve Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen tüccarların değerlendirdiğini belirterek, "Tüccarlar olmasa birlik olarak ürünlerimizi şehirlere pazarlama şansımız olmuyor. Devletimizden istediklerimiz birliklerin çalışmasını, değişikliklerin yapılmasını ve direk üreticiye ulaşacak şekilde sistem kurulursa o düzeye varılır. Aracı dediğimiz tüccar arkadaşlarımızı ortadan kaldırmak bizim için kayıp olacaktır. Tekrar bütün tüccar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, Silifkemize, çiftçimize, işçilerimize herkese teşekkür ediyor, devletimizden bu konuda bir düzenleme yapılmasını rica ediyorum" diye konuştu.

İlçede erik üretiminin ise Göksu Vadisindeki Keben Mahallesi başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile sahile yakın kesimlerdeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent, Taşucu mahallelerinde yapıldığı bildirildi.