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Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 87 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:54:10 -
Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 87 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Şili'de, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1275'e, virüs görülen kişi sayısı da 4 bin 942 artarak 113 bin 628'e yükseldi.

Son 24 saatte 87 kişinin ölmesi, salgının başlangıcından bu yana "ülkede görülen en yüksek ölüm sayısı" olarak kayda geçti.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 88 binden fazla vaka ve 800'den fazla ölü sayısıyla Kovid-19 salgınında, ülkenin en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıktı.

Bölgedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kullanımının yüzde 95'in üzerine çıktığı ve sağlık sisteminin tehlikede olduğu açıklanmıştı.

Kovid-19 vakalarının hızlı artışı nedeniyle başkent Santiago ve çevresinde "mega karantina" adı verilen karantina, 16 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmış ve 5 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

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