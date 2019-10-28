Şili'de ilan edilen 'acil durum' kaldırılıyor

Şili Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, şiddet gösterileri nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde ilan edilen "acil durum"un kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Buna göre, Şili'nin normale dönmesine katkı sağlamak amacıyla ilan edilen "acil durum", bugün itibarıyla geçerli olduğu tüm bölgelerde kaldırılacak.

Böylece 19 Ekim'den bu yana süren önlemler sona erecek ve ordu mensupları şehir güvenliğinden sorumlu olmayacak.

Devlet Başkanı Pinera, sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurduğu önceki açıklamasında, "acil durum"un da kaldırılacağı sinyalini vermişti.

Şili'deki gösteriler

Başkent Santiago'da 3 milyondan fazla kişinin kullandığı en önemli ulaşım aracı olan metroya biniş ücretlerine belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı.

Karara tepki olarak metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, geçen hafta güvenlik güçlerinin turnikeden atlayarak ücret ödemeden geçenlere güç kullanmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Ülke geneline yayılan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler nedeniyle yağmalama ve kundaklama olayları yaşanmış, 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Gösterilerde 19 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmış, 3 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

Pinochet'den bu yana güvenlik ilk kez orduya verildi

Gösterilerin şiddetlenmesinin ardından Sebastian Pinera önce metro zammını kaldırmış, daha sonra da protestolara son vermek amacıyla bir dizi sosyal yardım paketini duyurmuş, ancak gösteriler durulmamıştı.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi liderlere ve sivil toplum temsilcilerine "acil diyalog" çağrısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Pinera'nın, kabinesini yenilemek üzere bütün bakanlardan istifasını istemesi ve sokağa çıkma yasağını kaldırmasından bir gün önce başkent Santiago'da düzenlenen gösteriye 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.

Son günlerde tarihi bir kriz yaşayan Şili'de güvenlik, diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilanıyla orduya teslim edilmişti.