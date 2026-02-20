Şili’de doğal gaz kamyonu patladı: 4 ölü

Şili'nin başkenti Santiago'da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir kamyon, seyir halindeyken kaza yaptı ve kaza sonrası büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, patlama sonrası yükselen dev alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

DEHŞETİN BİLANÇOSU: 4 CAN KAYBI VE ÇOK SAYIDA YARALI

Polis tarafından yapılan resmi açıklamada, feci olayda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki korkuluklara çarptığını tespit etti. Kazanın ve ardından gelen patlamanın kesin nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldı.