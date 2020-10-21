Şili, Bolivya ve Kosta Rika'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 719, Bolivya'da 8 bin 526, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da 1236'ya yükseldi.



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 719'ya çıktı.



Ülkede vaka sayısı 1159 artışla 495 bin 637'ye, iyileşenlerin sayısı 468 bin 269'a ulaştı.

- Bolivya



Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 24 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 526'ya yükseldi.



Vaka sayısının 147 artarak 140 bin 37'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 105 bin 526 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.



- Kosta Rika



Kosta Rika basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 artarak 1236'ya, vaka sayısı da 1503 artışla 99 bin 425'e ulaştı.



Ülkede toplam 60 bin 738 kişi iyileşti.