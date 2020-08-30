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Aktüel Şile'de plajlarda koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı
Aktüel

Şile'de plajlarda koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:25:55 -
Şile'de plajlarda koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Şile'de plajlarda atlı polis birlikleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birlikleri, 29 Ağustos'ta Şile'deki halk ve özel plajlarda koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Polis, ayrıca boğulma olaylarının önlenmesi ve çeken akıntıya karşı vatandaşları bilinçlendirme çalışması düzenledi.

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