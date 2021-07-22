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Gündem Şile'de denize girmek yasaklandı
Gündem

Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile'de havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle 1 kişinin boğuldu. Denize girmek yasaklanırken, 1 kişi boğuldu. Kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 14:12:00 -
Şile'de denize girmek yasaklandı

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine akın etti.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen ancak İstanbul'da kalanlar ise Şile'ye gitti.

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, plajları doldurdu. Ancak boğulma vakaları peş peşe geldi.

3 kişi dalgalara kapıldı

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri, yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

2 kayıp, 2 ölü

Ayazma Plajı'nda kayıp 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kızılcaköy Plajı'nda da 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile sahilinde, rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

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