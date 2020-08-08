Şile'de denizde yüzen bir kişi kayboldu
İSTANBUL (AA) - Şile'de yüzerken denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Ağva Merkez plajına kayınbiraderiyle giden Süleyman Y. (37), sabah saatlerinde denizde yüzerken kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaybolan Süleyman Y.'nin bulunmasını isteyen ailesi, Şile Belediyesi'nin kurduğu çadırda bekliyor.
Arama kurtarma çalışmalarına zaman zaman kuvvetli akıntıdan dolayı ara veriliyor.