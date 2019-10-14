Silahta yerli payını yüzde 65'e çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli teknolojilerde son durumu ve Barış Pınarı Harekâtı’nı Akit’e değerlendirdi. Gelinen noktada Türkiye’nin artık diğer ülkelerin silahlarıyla yarışabildiğini ifade eden Bakan Varank; “Silahları, araç gereç ve teçhizatları yapabilen hatta çoğu ülkeyi geride bırakan bir Türkiye var. Bir firmamız zırhlı kepçe yapmış; ama insansız ve uzaktan kumanda edilebilen. Başka bir firmamız yine uzaktan kumanda edilebilen zırhlı personel taşıyıcı yapmış, buna silah sistemleri monte edebiliyorsunuz” dedi. Çok az ülkenin başarabildiği işlere odaklandıklarını belirten Bakan Varank; “Savunma sanayisinde yerliliği artırmanın ötesinde; artık dünyada 1 ya da 2 ülkenin söz sahibi olabileceği işleri başarmayı kendimize hedef koyduk ve bunda da güzel neticeler alıyoruz. İHA’lar ve SİHA’lar bu alanlardan bir tanesi. Dünyada geleneksel olarak havacılık sanayisinde Ukrayna gibi çok gelişmiş ülkeler bile bizden insansız hava aracı satın alıyor. Bunları kendi envanterlerine sokuyorlar. Özellikle son 3-4 yılda terörle mücadelede gösterdiğimiz başarımızın en önemli etkenlerinden biri yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz silahlar” şeklinde konuştu.

“10 adet siha 24 saat çalışıyor”

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili bilgiler veren Bakan Varank şunları söyledi: “Bugün itibariyle Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde ortalama 10 civarında İHA, SİHA 24 saat görev yapıyor. O bölge sürekli kontrol altında. Askerlerimize bu bilgiler ulaştırılıyor ve harekâtta bunlardan faydalanılıyor. Bilginin kapsamı, niteliği ve akış hızı sayesinde Mehmetçiklerimizin işi çok kolaylaşıyor. Eskiden biliyorsunuz İsrail’den alınma heronlarımız vardı. Onları da bize zor zor sattılar. ABD satmadı İsrail’den zar zor aldık. Yani verimlilikleri belki şu anda kullandığımız insansız hava araçlarının 10’da biriydi fakat fiyatları 7-8 kattı. Birçoğu uçmuyordu. Yedek parçasını bize vermiyorlardı. Biz şu anda kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle bu alanda gerçekten başarıyı yakalıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve talimatıyla yerli ve milli savunma sanayisini en üst seviyeye getirmek ve bu alanda tam bağımsızlığı kazanmak için yola koyulduk. Araştırmacılarımızın üstün gayretleriyle geliştirilen ürünler, medarı iftiharımız ASELSAN ve ROKETSAN gibi şirketlerde seri üretime geçiyor ve sonraki aşamada da Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giriyor.”

“Sanayi ve teknolojide yeni dönem”

“Geçtiğimiz haftalarda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettik” diyen Varank, “Risk ve fırsatlarla dolu bu süreci, ülkemizin avantajlarını da dikkate alarak en iyi şekilde yürüteceğiz. Bakın şu an pek çok ülke kavramları algılamak, anlamakla zaman harcıyor. Yani kazananı hala belli olmayan bir yarıştayız ve bu bizim için çok önemli fırsat. Dolayısıyla bu dönüşüm sürecinde aktif rol alacak, yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olacağız. Bu vizyona Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz. Böylelikle; kritik teknolojilerde atılım yaparak, hem küresel rekabet gücümüzü artıracak hem de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmanın yolu buradan geçiyor.

Ar-Ge tarafında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük yatırımlar yaptık. Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz ortada. Bu alt yapının üstüne, sanayi ve teknolojide sonuç odaklı politikaları uygulayıp, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız. Bu bizim hedefimiz. Gençlerimize nitelikli iş imkânları sağlayıp, küresel eğilimlere yön veren öncü bir aktör olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji odaklı sanayi hamlesi”

2023 stratejimizin omurgasını oluşturan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının, benzeri daha önce uygulanmamış oldukça vizyoner bir proje olduğunu söyleyen Varank, “Programın başvuruları 22 Kasım’a kadar devam edecek, ilk aşamada makine sektöründeki projeleri bekliyoruz. Aslında iki amacımız var. Hem cari açık verdiğimiz alanlarda üretim kapasitesini geliştirecek hem de ileri teknolojili ürünlerde sıçrama yapabileceğimiz fırsatlar oluşturacağız. Desteğe hak kazanan yatırımlar, stratejik ya da proje bazlı teşviklerimizden faydalanacak. Biz Bakanlık olarak kaynaklarımızı seferber ettik; Kalkınma Ajanslarımız, KOSGEB ve TÜBİTAK eşgüdümünde programı yürüteceğiz. Üreticilerimizi ve yatırımcılarımızı bu programın bir parçası olmaya, bu programa başvurmaya davet ediyoruz. Sırf bunun için www.hamle.gov.tr adresli özel bir internet sitesi de oluşturduk” dedi.