Silahlı Yahudi siviller Filistinli gençleri kaçırdı!

İsrailli eşkiyalardan, Musta'rabler olarak isimlendirilen ve Filistinlilerin kıyafetlerini giymek, onların dillerini konuşmak suretiyle kendilerini kamufle eden özel bir eşkıya grubunun Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Cenin şehrinin güneyinde üç Filistinli genci kaçırdığı haber verildi.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre Filistinli kıyafetleriyle kendilerini kamufle eden işgalci eşkiya grubu, Ali Es-Sa'di, Suheyb Es-Sa'di ve Muhammed Kasım Es-Sa'di isimli gençleri Cenin şehrinin güneyinde Zehretu'l-Fincan çöp toplama alanının yakınında bulundukları sırada arabalarını kuşatarak kendilerini kıskaca alarak kaçırdı.

İşgalci İsrail rejiminin Musta'rebler yani Arap kıyafetliler adı verilen özel bir birimi bulunuyor. Bu birimde istihdam edilen elemanları çok iyi bir şekilde Filistin Arapçasını öğreniyor ve Filistinlilerin yerel kıyafetlerini giyerek eşkıya usülüyle baskınlar düzenlemek suretiyle hedef aldıkları Filistinlileri yakalayıp esir almaya çalışıyorlar. Filistinli direnişçiler siyonist eşkiyaları hareketlerinden tespit edip saldırı düzenlemelerine rağmen kendilerini sinsice kamufle eden eşkiyaların keşfedilmeleri oldukça zor oluyor.

Filistin Enformasyon Merkezi

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