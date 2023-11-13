Silahlı Yahudi işgalciler okulu bastı... Filistinliler Batı Şeria'da da zulüm altında

Silahlı ve maskeli Yahudi işgalciler, gündüz saatlerinde, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistin köyündeki okulu bastı.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken olayın görüntüleri, okula baskın düzenleyen işgalcilere karşı koyan Filistinli bir sivil tarafından kaydedildi.

Görüntülere ve görüntüleri paylaşan İsrailli hak örgütü Yesh Din'in aktardığına göre, yüzleri maskeli, ABD yapımı M16 tipi tüfek taşıyan ve kısmen asker üniformalı iki Yahudi işgalci, El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Tuvani Okulunu bastı.

Okuldaki silahsız bir Filistinlinin, Filistin bayrağını binadan kaldırmaya çalışan işgalcilere cesaretle tepki gösterdiği ve onları kovduğu görüldü.

Filistinli, silahlı olmalarına rağmen okulu basanlara yönelik, "Buradan defolup gidin", "Maskeni aç yüzünü göster çekeyim" şeklinde konuştu.

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Silahlı işgalciler, İsrail askeri geldiği sırada okuldan ayrıldı.

"ASKER TAKLİDİ YAPAN" YAHUDİ İŞGALCİLERİN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Görüntüleri X sosyal medya platformundan paylaşan Yesh Din kuruluşu, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da "İsrail askeri taklidi yapan" silahlı Yahudi işgalcilerin sayısının giderek arttığı konusunda uyardı.

Açıklamada, "Üniformalı asker gibi giyinen, uzun namlulu silahlar taşıyan ve Filistinlilere karşı taciz ve şiddet uygulamak için uygunsuz şekilde yetki üstlenen İsrailli sivillerin sayısının giderek arttığını görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarını bu olayla ilgili derhal ve kapsamlı bir soruşturma yapmaya çağıran insan hakları kuruluşu, "Bu, Filistinli bölge sakinlerine karşı hukuka aykırı şekilde ve taciz yoluyla meşru müdafaa amaçlı askeri teçhizat ve silahların kötüye kullanılmasıdır." uyarısında bulundu.

İSRAİLLİ BAKAN BEN-GVİR'İN İŞGALCİLERİ SİLAHLANDIRMA KAMPANYASI

Batı Şeria'da fanatik Yahudi işgalci terörü, son dönemde İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülke genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi işgalcilere silah dağıtmasıyla giderek arttı.

Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı söylemleri ve Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi işgalcilere silah dağıtırken görülmüştü.

YAHUDİ İŞGALCİ TERÖRÜ ARTIYOR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi işgalci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi işgalciler yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi işgalcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

Filistinlilere son bir ay içinde 400'den saldırı gerçekleştiren Yahudi işgalciler, bu saldırılarda en az 9 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki Bakan da uluslararası hukuka aykırı bu yerleşimlerde yaşıyor ve Yahudi işgalcileri şiddete teşvik etmeleriyle hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyor.