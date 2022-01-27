Silahlı saldırıya uğrayan Eski Beşiktaş yöneticisi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü’nde daha önce yöneticilik yapmıştı.

Mahmut yazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıdır.