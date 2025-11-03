  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
Dünya

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Meksika'nın Michoacan eyaletinde Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodriguez, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Meksika’nın Michoacan eyaletinde, Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodriguez’in, ‘Ölüler Günü’ kutlamaları sırasında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meksika Federal Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, saldırganın olay yerinde güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Michoacan Savcısı Carlos Torres Pina, Rodriguez’in cumartesi gecesi kentin tarihi meydanında düzenlenen etkinlikte vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıda bir belediye meclis üyesi ile koruma görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıda kullanılan silahın, bölgede faaliyet gösteren rakip suç örgütleri arasındaki iki silahlı çatışmayla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Yerel

Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Dünya

Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti
Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti

Gündem

Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23