  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK ile kumar masasına oturan İyi Parti'den Erdoğan tiyatrosu

Tantana yapma cevap ver Tantan! Bugün halen PKK'yı öven HDP'yi anlat sen

Fark oluşturan müşteri deneyimi yönetimi Eminevim’e iki A.C.E. Ödülü getirdi

Dolar kuru karşısında ucuz dedi! İslam Memiş'ten yeni tahmin, yatırımcısına müjde: Altında alım zamanını açıkladı!

İşte CHP'nin özeti: Maaşınızı bayramdan önce ödemeyiz gidip kurbanlık alırsınız

Kızılay Başkanı Kınık'tan AHBAP'a çadır satışına ilişkin açıklama

Afganistan'da bakanlık yakınında intihar saldırısı

'Et ve Balık K.' rezaletinde yeni gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Hatay'daki yüzey kırıkları böyle görüntülendi

CHP'li Faik Öztrak'tan görülmemiş pişkinlik! Doğruları bildiği halde yalana devam etti
Dünya Silahlı saldırının ardından Biden'dan flaş çağrı
Dünya

Silahlı saldırının ardından Biden'dan flaş çağrı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 22:58:00 -
Silahlı saldırının ardından Biden'dan flaş çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından, silahlanma ile ilgili daha sıkı düzenlemeler getiren yasaların çıkarılması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

Beyaz Saray'da Kadın İşletmeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Biden, burada yaptığı konuşmada, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya değindi.

Biden, "iğrenç" ve "bir ailenin en kötü kabusu" şeklinde tanımladığı saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Silahlı saldırıların önlenmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini belirten Biden, saldırganın üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunduğuna dikkati çekti.

Başkan Biden, saldırı silahlarının yasaklanması ve silah satışında kapsamlı bir sabıka kaydı kontrolünün yapılmasını öngören kararnamesinin önemine değinerek, Kongre'ye silahlanma düzenlemeleriyle ilgili reform yapılmasını öngören yasanın geçirilmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’de okula silahlı saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti
ABD’de okula silahlı saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Dünya

ABD’de okula silahlı saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23