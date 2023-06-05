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Yerel Silahlı saldırıda yaralanmıştı... Öldü
Yerel

Silahlı saldırıda yaralanmıştı... Öldü

Yeniakit Publisher
2023-06-05 15:36:00 -
Silahlı saldırıda yaralanmıştı... Öldü

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahalle 1151 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.Ö. ile Sabahattin Sonsuz ve A.S. tartışmaya başladı. Aralarındaki gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., Sabahattin Sonsuz ve A.S.’yi vurarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı.

Meydana gelen kavgada silahla başından vurulduğu öğrenilen Sabahattin Sonsuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan A.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan cinayet ve yaralama şüphelisi M.Ö.'yü yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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