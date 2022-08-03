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Aktüel Silahlı kavgada yoldan geçen anne ile 2 çocuğu yaralandı
Aktüel

Silahlı kavgada yoldan geçen anne ile 2 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen anne ile 2 çocuğu isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 22:47:00 -
Silahlı kavgada yoldan geçen anne ile 2 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen anne ile 2 çocuğu isabet eden saçmalarla yaralandı.

Esmerçayı Mahallesi Ramazan Baran Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı kavga çıktı.

Kavga sırasında bulvardan geçen Hava (33) ile çocukları Ferya (4) ve Mücahit Erçek (1) av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Mermi ve saçmaların isabet ettiği park halindeki 2 hafif ticari araç ile 1 otomobilde ise hasar meydana geldi.

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili bölgede inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.

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