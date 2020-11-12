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Aktüel Silahlı kavgada başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Silahlı kavgada başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 00:09:24 -
Silahlı kavgada başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küpçüler Yeni Mahalle'de iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri bu sırada etrafta bulunan 6 yaşındaki K.A'nın başına isabet etti.

Yaralı çocuk yakınları tarafından bölgedeki özel bir hastaneye götürüldü. Durumu kritik olan çocuk ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayı haber alan çocuğun yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.


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