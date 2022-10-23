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Yerel Silahlı kavgada 2 kişi öldü
Yerel

Silahlı kavgada 2 kişi öldü

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 03:12:00 -

İddiaya göre, Merkez Mahallesi'nde N.K. ve İ.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla İ.B'ye ateş etti.

Babasının vurulduğunu gören Z.B. ise N.K'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince, Düzce Atatürk Devlet ve Gümüşova Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.K. ve İ.B. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Z.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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