Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi

Silahlı drone Songar’ı geliştiren Asisguard ile askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcılar, bu patlayıcılarla yüksek etkinlik sağlayabilen harp başlıkları, mini roketler üreten Troy Teknoloji Savunma’nın iş birliği sahada test edildi. İlk olarak otomatik makineli tüfekle ortaya çıkan ve daha sonra güvenlik güçlerinin envanterine katılan Songar’a geçen sürede farklı silah sistemleri ve mühimmatlar entegre edildi. Bunlara son olarak yerli imkanlarla geliştirilen mini roketler eklendi. Asisguard ve Troy Teknoloji Savunma’nın bir süredir yürüttüğü entegrasyon çalışmaları sonunda ilk defa atış testi gerçekleştirildi. Songar’a yerleştirilen atıcı tüplere monte edilen mini roketlerle 8 başarılı atış yapıldı. 40 milimetre çapındaki roketler mini ve mikro insansız hava araçları (İHA) ile insansız kara araçlarında kullanılabilecek, dışa bağımlılığı olmayan bir çözüm olarak geliştirildi. Döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA’ların taşıyabileceği yük limitleri içinde kalan mini roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip bulunuyor. Yerli olarak üretilen, ihtiyaca göre geliştirilebilen sistemin, iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlar ile meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor. Mini roketli insansız hava ve kara araçlarıyla zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.