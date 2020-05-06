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Aktüel

Silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da ticari taksiden pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:30:42 -
Silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da ticari taksiden pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, çıkardığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde önceki akşam saat 19.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksinin içinde müşteri olarak bulunan bir kişi, yolda karşılaştığı S.Y.’ye (27) araçtan ateş açtı. Sağ bacağından vurulan S.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları ticareti taksi ile kaçtı.


Yaralanan S.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.K.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan A.K.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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