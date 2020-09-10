Silahla yaraladığı eşinin yattığı hastanede yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, silahla yaraladığı eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalanan Hasan Engin Cora'nın yargılandığı davada, sanığın suça karşı cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun mahkemeye ulaştığı bildirildi.



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Engin Cora, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Hasan Ertaş, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen, sanığın suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunu bildiren raporun mahkemeye ulaştığını söyledi.



Rapora karşı söz verilen sanık Cora, akli dengesinin yerinde olduğunu, raporun bu şekilde geleceğini bildiğini ifade ederek, "Eşimin gelecek celse duruşmaya katılmasını istiyorum çünkü kendisine soracak sorularım var. Tahliyemi talep ediyorum. Savunmamı daha tam tamamlamadım. Savunmamı tamamladıktan sonra mütalaa verilmesini talep ediyorum." dedi.



Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.



Mahkeme, müşteki Ayşe Gül Cora'nın gelecek celse hazır edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora ile sanık Hasan Engin Cora'nın 33 yıllık evli oldukları, iki çocuklarının bulunduğu belirtilerek, sanığın eşine gönderdiği mesajlarla ölümle tehdit ettiği, suç tarihi olan 5 Haziran 2019'da ruhsatsız tabancasıyla Samsun'dan İstanbul'a geldiği anlatıldı.



İddianamede, olay tarihinde sanık Hasan Engin Cora'nın eşini takip ederek ısrarla konuşmak istediğini söylediği ancak müştekinin bu durumu kabul etmediği kaydedilerek, sanığın "Üzerimde silah var, vururum." diyerek tehdit ettiği müştekinin de "Zaten ben ölmüşüm, korkmuyorum." şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.



Cora'nın tabancasıyla eşine ateş ettiği, mermilerden 6'sının müştekinin vücuduna isabet ettiği, olay sonrasında sanığın kaçıp saklandığı ifade edilen iddianamede, yaralanan müşteki Ayşe Gül Cora'nın hastaneye götürüldüğü aktarıldı. İddianamede, 7 Haziran 2019'da sanığın, eşinin yaşadığını öğrenmesi üzerine tabancayla hastaneye gittiği ancak şüpheli hareketler yapması üzerine polis tarafından yakalandığı kaydedildi.



İddianamede, sanık Hasan Engin Cora'nın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

