Silahın kazara ateş aldığı öne sürülmüştü! 17 yaşındaki Oktay 9 gün sonra hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’da silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandığı öne sürülen 17 yaşındaki Oktay Uçar, günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman’da silahla ağır yaralanan 17 yaşındaki Oktay Uçar’dan 9 gün sonra acı haber geldi.
Olay, 19 Kasım’da merkez Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Oktay Uçar, yanındaki tabancayı denediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanede 9 gündür tedavi gören Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.