Silaha değil teleskopa heveslendirin

Bunca yıl çocuklarımızın ellerine plastik tabancalar tutuşturduk; neler oluyor gördük! Herhalde herkes yeterince ders çıkarmış olsa gerektir.

Artık gayet ucuz fiyata bir teleskop, ya da mikroskop alıp kız erkek fark etmez yavrumuza hediye edersek, onu bilim yolunda ilk adımlarını atmaya vesile olabiliriz..

Bu aletler sizin de ilgi alanınız olacaktır. Belki de neden şimdiye kadar akledemedim diye hayıflanacaksınız.

Nasıl bir şey almalısınız size ön bilgiler verelim:

UZAY GÖZLEMİ

Teleskopunuzun mercek çapı elverdiğince büyük olmalı. Mercek ne kadar geniş olursa bakacağınız cismi o kadar parlak ve detaylı göreceksiniz.

KATADİOPTRİK TELESKOPLAR

Düzenleyici mercek ve aynalardan oluşurlar. Görüntü kaliteleri mükemmeldir. Boyları kısa olduğundan en kolay taşınan teleskop türüdür.

MERCEKLİ (REFRAKTÖR) TELESKOPLAR

En sık gördüğümüz boru görünümlü, dışbükey mercekli teleskoplar. Odak uzaklıkları büyüdükçe boyları da uzar. Hem en pahalı ve kaliteli hem de en ucuz veya oyuncak teleskoplar bu optik düzenekle yapılıyor.

TRİPOT

Hangi teleskopu alırsanız alın, titremeyen ve teleskopu çok küçük açılarla hareket ettirebilen bir üçayak (tripot) ve kundak (mount) seçin. Kötü bir ayak-kundak ikilisi, en kaliteli teleskopu bile çekilmez hale getirir.

TELESKOPUN BÜYÜTME GÜCÜ

Teleskopun “kullanışlı” büyütme kapasitesini mercek çapı üzerinden hesaplayabilirsiniz. Her inç (25,4mm) başına 50 kat büyütme varsayılır ama hayal kırıklığı yaşamamak için bu katsayıyı 30 kat alın. Buna göre; mercek çapı 4” (10 cm) olan bir teleskop, 4x30=120 kata kadar büyütebilir.