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Aktüel

Silah ticareti şüphelilerine operasyon: 6 gözaltı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kom Grup Amirliği tarafından Konya ili yanısıra, Bandırma ve Burhaniye ilçelerini kapsayacak şekilde yapılan operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli şahıstan 6’sı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:41:16 -
Silah ticareti şüphelilerine operasyon: 6 gözaltı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kom Grup Amirliği tarafından Konya ili yanısıra, Bandırma ve Burhaniye ilçelerini kapsayacak şekilde yapılan operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli şahıstan 6’sı gözaltına alındı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri ile Bandırma KOM Grup Amirliği tarafından 3 ay süren teknik takip sonucu zanlıların Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde 9 kaçak silah satışı yaptıkları tespit edildi. Balıkesir il Merkezi, Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde farklı tarihler de 9 adet silah satışı yaptıkları anlaşılan şahıslara yapılan çalışma kapsamında; 6 adet 9 mm çaplı, 3 adet 7.65 mm çaplı toplam 9 adet el yapımı ve kuru sıkıdan bozma tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 124 adet 9 mm çaplı, 12 adet 7,65 mm çaplı olmak üzere 136 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Konya ili yanısıra, Balıkesir’in Bandırma ve Burhaniye ilçelerini kapsayacak şekilde 7 şüpheli şahısa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şahıs gözaltına alındığı, gözaltına alınan şahıslar hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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