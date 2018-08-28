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Silah sesleri polisi harekete geçirdi! Kentte kırmızı alarm verildi

Adıyaman’da, bugün gece saatlerinde peş peşe gelen silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin geldiği noktayı tespit eden polis ekipleri adeta kırmızı alarma geçti.

28 Ağustos 2018 Salı 15:17
Silah sesleri polisi harekete geçirdi! Kentte kırmızı alarm verildi

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesinde gece geç saatlerde silah sesleri geldi. Hem vatandaşlardan ihbar alan hem de bizzat sesleri duyan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Çatışma sesini aratmayan silah seslerinden dolayı olay yerine aynı zamanda özel harekat polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri elleri tetikte silahlı şahıs ya da şahısları aradı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde havaya ateş eden şahıs ya da şahısların olayı gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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