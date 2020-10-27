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Yerel Silah kaçakçısı iki kişi tutuklandı
Yerel

Silah kaçakçısı iki kişi tutuklandı

İstanbul’da kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:44:00 -
Silah kaçakçısı iki kişi tutuklandı

Ekipler, 23 Ekim’de Başakşehir TEM otoyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında 13 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan Abdurrahman K. (39) ve İrfan B. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin Eyüpsultan Nişanca Mahallesi’ndeki evlerinde yapılan aramada ise 6 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ve 173 fişek ele geçirildi.

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