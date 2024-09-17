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Yerel Silah kaçakçılarına operasyon
Yerel

Silah kaçakçılarına operasyon

Yeniakit Publisher
2024-09-17 16:52:00 -
Silah kaçakçılarına operasyon

İzmir'de yasa dışı silah ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Bornova ve Konak ilçelerinde 4 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 22 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 51 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda Y.B. (44), H.B. (24), Y.B. (26) ve A.U. (21) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Y.B. (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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