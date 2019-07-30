Silah fabrikasında yangın!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan silah fabrikasında yangın çıktı.30 Temmuz 2019 Salı 11:48
Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor
Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir ilçesindeki fabrikanın ana binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ilçedeki itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.
Helikopter desteği istendi
Alevlere müdahale için Antalya ve Burdur'dan helikopter istendi.
YORUM YAZ