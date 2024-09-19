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Gündem Sıla bebek olayında yeni detaylar ortaya çıktı!
Gündem

Sıla bebek olayında yeni detaylar ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 13:53:00 -
Sıla bebek olayında yeni detaylar ortaya çıktı!

Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla Y. bebek olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan annenin daha önce Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğünden yardımlar aldığı belirlendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Anne Bakiye Y. dahil 5 kişinin tutukluluk hali devam ederken Sıla Y. bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

Destek almış

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.'nin Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün birçok biriminden daha önce destek aldığı, müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığı, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği öğrenildi.

 

Sığınma evinden ayrılmış

Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve Sıla Y.'nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı daha sonrasında ise müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Sığınma evinde 1 gün kalıp kendi isteğiyle ayrılan Bakiye Y.'nin çocuğu için de ekonomik destek aldığı öğrenildi.

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