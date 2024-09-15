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Gündem Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...
Gündem

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

Yeniakit Publisher
2024-09-15 09:50:00 -
Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

Türkiye Sıla bebek için ağlıyor. Her gün kan donduran yeni detaylar ortaya çıkarken Sıla bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildiği iddia edildi.

ürkiye bir yandan Narin'e diğer yandan Sıla'ya gözyaşı döküyor... Tekirdağ'ın Malkara ilçesi adını korkunç bir istismar vakasıyla gündem yaptı. 

Anne B.Y.'nin iddiaya göre Sıla bebeğin baygın halde olduğu ve uyanmadığı şikayetiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdüğü öğrenildi. Hastanede bebeği muayene eden doktor, bebeğin vücudunda darp izleri ve genital bölgesinde morluklar fark etti. Durumu polise bildiren doktorun ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Durumu ağır olan bebek, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan beyin ameliyatının ardından minik Sıla Y., yoğun bakım ünitesine alındı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde anne B.Y. ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. Anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, iddiaya göre bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söyledi. 

SILA BEBEĞİN ANNESİ İTİRAF ETTİ

İddiaya göre anne B.Y. ifadesinde, ilk olayda kendisine çocuğunun düştüğünün söylendiğini belirtti. Eve döndüğünde çocuğunun vücudunda morluklar gördüğünü ifade eden anne, hastaneye giderek durumu anlattığını ve tedavi sonrası çocuğun eve gönderildiğini söyledi.

Son yaşanan olayda ise komşusuna gittiğinde çocuğunda tekrar morluklar fark ettiğini ve çocuğun baygın olduğunu belirterek 112'yi aradığını aktardı. Bebeğinin zarar gördüğünü fark eden B.Y.'nin, korktuğunu ve kimseye duyurmamak için olayı gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği iddia ediliyor.

KORKUNÇ DİŞ İZİ DETAYI

Milliyet'te yer alan habere göre, yapılan incelemelerde bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edilmişti. Belirlenen diş izlerinin 42 tane olduğu iddia edildi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin vücudundaki izlerin 3 ve 10 günlük olduğu belirlendi.

KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada da, entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşinin devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı, bakanlık olarak dava sürecine müdahil olunarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağı belirtildi.

Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"
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Sıla bebeğin annesinden akılalmaz itiraf!

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Sıla bebeğin annesinden akılalmaz itiraf!

 

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Yorumlar

Mehmet

Ben şahsen bu anneyi ibreti ala olsun diye kazıga oturturum 2 çocuga kötülük yapanı bulug çagına ermiş veya ermemiş fark etmez suçu sabitse kesin ise penisini keserim oda ibreti ala olsun diye tc nin yasaları yeniden elden geçmeli yapanın yanına kar galmamalı

SALAHATTİN ADANA

Bu olayda parmağı olanların bir gün de olsa yaşamaları bizlere zulüm olacak; onun için BU ALCAK YARATIKLARIN TAMAMININ tutuklu kaldıkları yerde İNTİHAR ETTİRİLMELERİ GEREKİR.. .. T E Z Z A M A N D A......,!
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