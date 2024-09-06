Sıktı artık şu "küçük esnaf" muhabbeti! "Kazıkçı küçük esnaf" algısı işte böyle oluşuyor

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, küçük esnafın korunup korunmaması gerektiği konusundaki tartışmaları ele aldı. Tezel, sosyal medyada viral olan bir isyana atıfta bulunarak, küçük esnafın fiyat politikalarını sorguladı. Ekonomik sistemin küçük esnafı korumakla yükümlü olduğunu, ancak vatandaşın kimseyi korumak zorunda olmadığını ifade eden Tezel, küçük esnafın güven kaybına uğradığını ve bunu düzeltecek adımlar atması gerektiğini belirtti. Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşın sosyal medyada bir pet şişe suyun zincir markette 2,5 TL, büfede ise 10 TL olduğunu söyleyip, "Ben niye küçük esnafı koruyayım.

Küçük esnafın İstanbul'da evi var. Köyde evi var. Benim yok. Ben niye küçük esnafı koruyayım. Geri zekalı mıyım ben?" diye isyan etmesi viral oldu.

Bu köşede birçok kez zincir marketlerde yapılan anormal fiyat artışlarını eleştiren, tekel olmuş zincir marketlere karşı küçük esnafın korunması gerektiğini belirten biriyim.

Ancak son dönemde küçük esnaftan yediğim kazıkları düşününce yukarıdaki isyana hak verdim.

Elbette bakkal, büfe, tekel bayi işleten küçük esnafın, devasa toplu alımlar yapan zincir marketlerle rekabet etmesi zor.

Bu yüzden esnaftaki fiyatların marketlere göre daha yüksek oluyor ve bunu da doğal karşılıyorum.

"Sen markete gidersin ama cenazene bakkal gelir" sözünü de doğru bulduğum için küçük esnafı büyük tekellere karşı ezdirmemek gerektiğine inanıyorum.

Örneğin ben, fiyat farkı olmayan ya da az olan ürünleri sohbet ettiğim, samimiyetim olan büfe ya da bakkaldan almaya çalışıyorum.

Eminim çoğunuz da böyle yapıyor.

Lakin para kazanmanın zor olduğu bu hayatta kimse kimseyi de korumak zorunda değil. Küçük esnafı önce ekonomik sistem korumalı. Bir ülkede kendi işini yapan, kendi işyerine sahip olan insan sayısı ne kadar çoksa tekelleşme, o kadar az olur.

'KAZIKÇI' ALGISI!

Öte yandan ticarette hesabını kitabını yapar, öyle iş yeri açarsın. "Küçük esnafı koruyacaklar" diye kimse bir işe başlamaz.

Özellikle turistik ya da lüks semtlerde bazı küçük esnaflar, çevrede zincir market yoksa ya da marketler kapalıysa gelen müşteriyi "Bana gelmeye mecbur kaldı" diye düşünüp yüksek fiyattan ürün satıyorlar.

Su fiyatına isyan eden vatandaşın dediği gibi marketten biraz pahalıya satsınlar ama 3,5 TL'lik küçük suyu 10 TL satınca 'kazıkçı küçük esnaf' algısı oluşuyor.

Oto tamircisinden restoranına, manavından tesisat ustasına kadar birçok meslek ve sektörde küçük esnaf tutturabildiğine fiyat çekiyor.

Böyle olunca da vatandaş zincir marketleri, kurumsal firmaları ve servis hizmetlerini tercih ediyor."

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