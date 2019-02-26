Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı Kula ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, esnaf ve pazar yeri ziyaretinin ardından vatandaşla bir araya geldikten sonra, ilçenin STK’ları ve oda başkanlarıyla toplantı yaptı. İlçenin büyük mahalleleri olan Gökçeören ve Sandal mahallelerinde vatandaşla buluşan Şıktaşlı, “Kula gelecekte Manisa’nın parlayan yıldızı olacak." sözünü verdi.

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Millet İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Selim Aşkın ile birlikte ilçedeki oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Kula Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Yurt, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Yardımcısı, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Şoförler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, Dokumacılar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Manavlar Derneği Başkanı Hulusi Erkol ve Kula Belediyesi eski başkanı Halil Gülcü katıldı.

Yaşanan sorunların dile getirildiği toplantıda oda başkanları adına söz alan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula’da yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında oda başkanlarının da görüşünün alınması gerektiğinin altını çizerek, “STK’lar olarak protokolde kendilerine lazım olan insanlar değil, ilçemiz için yapılan bir çok konuda danışılan ve görüşleri alınan insanlar olmak istiyoruz. Kaldırım yapılırken esnaf odasına, taşımacılıkta bir karar alınırken Şoförler Odası’nın muhatap alınmasını istiyoruz. Bizim maddi bir beklentimiz yok. Bizim üyelerimizin sorunlarına çözüm bulunurken, bizimde görüşlerimiz alınsın." diye konuştu.

Millet İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Selim Aşkın toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle odaların yaşadığı sorunları yakından bildiğini ve 31 Mart’tan sonra Millet İttifakının kazanmasıyla çözüme kavuşacağını dile getirdi. İlçeye gelen yatırımların mutlaka hem ilçe hem de büyükşehir belediyesi tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Aşkın, “Odalarımızın sorunlarını ve görüşlerini her zaman göz önünde bulunduracağız. Bizim zamanımızda dışarıdan gelen yatırımcılara kapılarımızı açarak, esnafımız ve odalarımızla güzel işler yaptık. Kula esnafı ayağa kalkmazsa ilçe ayağa kalkmaz. 31 Mart’tan sonra dışarıdan gelen yatırımcılarımıza hem kapımız hemde gönlümüz açık olacak. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. STK’larımızın görüşlerini alarak kararlar alacağız. Özellikle ilçemizin turizmini STK’larımız ile ayağa kaldıracağız." dedi.

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Kula ilçesinin hem Manisa’nın hem de Türkiye’nin müstesna ilçelerinden biri olduğunu ifade ederek, geçmişteki ticaret merkezi özelliğini kaybettiğini söyledi. Şıktaşlı yaptığı konuşmada, “Kula ilçemiz gelecekte Manisa’nın parlayan yıldızı haline gelecek. Manisa’nın 120 kilometre mesafesinden Kula ve ilçelerimiz yönetilmez. Bu nedenle de sıkıntılara ve sorunlara çare bulunmaz. Bizim projelerimizde ilçelerimiz için yerinde üretim, ekonomi ve istihdam var. Eğer ilçelerimiz üretirse, ticareti canlandırır ve istihdamı artırır. Büyükşehiri alarak tarımsal ekonomiye destek amaçlı Tarım A.Ş.’yi kuracağız. Bir kooperatif gibi olacak. Kula ilçesi büyük ve küçükbaş hayvan sayısı çokluğuyla Manisa’nın önemli ilçelerinden birisi. Ancak sütü markalaşmış değil. Buzdolabını açtığımızda Konya’nın sütü var. Ancak Manisa’nın da sütü var. Markalaşmış değil. Büyükşehir belediyesindekiler bu konudaki ve tarımsal alandaki desteklemeleri telafuz bile etmiyor. Ama biz 31 Mart tarihinden sonra üretim ile ekonomiyi canlandıracağız ve Manisa’nın markalarını destekleyeceğiz." diye konuştu.

31 Mart tarihinden sonra Büyükşehir olarak betona yatırım yapmayacaklarının vurgusunu yapan Şıktaşlı, “Elbetteki yol ve alt yapı yatırımları yapacağız. Ama asla milyonlarca lira harcayarak betona yatırım yapmayacağız. Bütçemizi ve gelirimizi insanın cebinde parası olacağı bir düzeni oluşturacağız. Tarım ve hayvancılığı destekleyeceğiz. Kula ilçemizi ise yerinde yöneteceğiz. Kula ilçesinde el sanatları bir markadır. Bunun desteklenmesi gereken neyse yapacağız. 31 Mart’tan sonraki 5 yıllık süreçte Kula’nın gasp edilmiş olan payını biz ilçemize geri döndüreceğiz. Kula bir markadır ve bu markayı yukarı taşıyacağız." dedi.

Adaylara coşkulu karşılama

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Kula ilçe merkezindeki esnaf ve pazar yeri ziyaretinin ardından Gökçeören ve Sandallı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerine İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz da katılarak destek verdi.

İlk olarak kırsal mahallelerinden biri olan Gökçeören Mahallesindeki esnafı Millet İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Selim Aşkın ile birlikte esnafı ziyaret eden Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, daha sonra mahalle sakinleriyle kahvehanede bir araya gelerek, hem ilçe için hem de Manisa için projeleri hakkında bilgi verdi.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, 31 Mart tarihinden sonra Manisa ve tüm ilçelerinin iyi belediyecilik anlayışı ile karşılaşacağını dile getirerek, “Belediyeye istediğiniz zaman geleceğiniz, her zaman elini sıkabileceğiniz bir belediye başkanıyla belediyecilik yapacağız. 24 Haziran’da bakanlarınızı, milletvekillerinizi seçtiniz. Onlar 4,5 yıl görev yapacaklar. Ama bu seçim ne milletvekilliği, ne Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Ama bu seçimde hizmete oy vereceksiniz. Bizim başkanlarımız seçildiği zaman parti rozetini çıkaracak ve sadece Ay Yıldızlı bayrağın rozetini çıkarıp öyle çalışacak." diye konuştu.

Millet İttifakı Kula Belediye Başkan adayı ise, 31 Mart seçimlerinin Kula başta olmak üzere Manisa ve Türkiye için hayırlı olması dileklerinde bulunarak, 31 Mart tarihinden sonra millet ittifakının büyük zaferler kazanacağını söyledi.

Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Şıktaşlı, 31 Mart tarihinden sonra Gökçeören’in geleceğini değiştirmek için yola çıktıklarını ifade ederek, “Gökçeören 2014 yılından buyana çok konuda mahrum kaldı. Artık sorunlar merkeze gitmeden işlerinizi Kula’da çözeceksiniz. Gökçeören Manisa’dan değil, Kula’dan yönetilecek. Çarpık idare anlayışını ortadan kaldıracağız. Gökçeören eski günlerine ve refah günlerine kavuşacak. Bu bölgenin kalkınması hepimizin önceliği olacak. Ülke ekonomisine Manisa’nın ve Kula’nın katkısı en üst seviyede olacak. Geçmişte yapılan hataları biz yapmayacağız. Tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yöneleceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu bölgemizi kalkındırmayı hedefliyoruz. 31 Mart’ta desteklerinizle mührü alarak çalışmalara başlayacağız. 31 Mart tarihinden sonra zaferi Kula halkımız ile birlikte kucaklayacağız." dedi.

Şıktaşlı daha sonra mahalle sakinlerinden gelen sorulara yanıt vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gökçeören ziyaretinin ardından Şıktaşlı Kula’da geceyi ilçenin büyük mahallelerinden biri olan Sandal Mahallesinde sonlandırdı. Coşkuyla karşılanan Şıktaşlı, mahalledeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını ve sorunlarını yakından dinledi.