Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de devam ediyor

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı seçim çalışmalarına Sarıgöl ilçesinde devam ediyor.

Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı’yı partililer ilçe girişinde çiçekle karşıladı. Millet ittifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı Sarıgöl’de ilk olarak esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir iş yerinin de açılışını yapan Şıktaşlı’nın Sarıgöl ziyaretine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Aktan, Millet İttifakının Sarıgöl Belediye Başkan adayı CHP’li Emrah Eroğlu, Sarıgöl Eski Belediye Başkanı Ömer Karcı da eşlik etti. Şıktaşlı ve beraberindeki heyet esnafları tek tek gezerek hayırlı işler temennisinde bulundu. CHP İlçe Lokalini de ziyaret eden Orkun Şıktaşlı burada partililerle buluştu. İlçe esnaf gezilerini gün boy devam edecek olan Şıktaşlı, akşam üzeri Bağlıca Mahallesinde, akşam saatlerinde de Karacaali Mahallesinde halka hitap edecek.