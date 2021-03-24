Sıkıyı gören Macron'dan Türkiye'ye suçlama! "Müdahale etmelerinden korkuyorum"

Fransa'da yaklaşan bölgesel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, asılsız bir iddia ortaya attı.

Macron, Paris ile Ankara arasındaki gergin ilişkiler hakkında yorumda bulunarak, Türkiye'nin Fransa seçimlerine 'müdahale edebileceği' iddiasını ortaya attı.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, dün France 5 kanalına demeç veren Macron, Türkiye'nin yaklaşan seçimleri 'etkilemeye çalışacağından duyduğu endişeyi' dile getirerek, "Tehditler örtülü değil, bence bu nedenle oldukça net olmalıyız" dedi.

Öte yandan Macron, Türkiye'nin seçimlere ne şekilde 'müdahale etmeye' çalışacağı, bu yılın haziran ayındaki bölgesel seçimleri mi 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini mi yoksa her ikisini de mi 'hedef alacağı' konusuna herhangi bir açıklama getirmedi.

Türkiye'nin, yalnızca 'kamuoyunu hedefleyeceğini' öne süren Fransa Cumhurbaşkanı'nın, burada Ankara'nın muhtemelen okullar, camiler ve diğer kurumlar aracılığıyla Türk diasporasının belirli bölümlerindeki etkisine atıfta bulunduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte Macron, Türkiye ile diyaloğun hala gerekli olduğuna vurgu yaparak, NATO üyesi Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı, göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğuna dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bir gecede 'Artık sizinle çalışamayız, müzakere yok' derseniz, kapıları açarlar ve Avrupa'ya gelen 3 milyon mülteciniz olur. Türkiye ile birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'NATO müttefikleriyle birlikte mi yoksa onlara karşı mı olduğunu netleştirmesi gerektiğini' ifade eden Macron, şöyle devam etti:

"Bu yılın başından beri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkileri yeniden tesis etme arzusunu not ettim ve bunun mümkün olduğuna inanmak istiyorum. Ancak belirsizlikler sürerse yeniden ilişki kuramayız."