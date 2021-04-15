Şike kumpası davasında rekor hapis talebi

"Futbolda şike kumpası" davasında savcı mütalaasını açıkladı; rekor hapis cezaları talep edildi. Dosya İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mütalaada, sanıkların önce şikenin altyapısını hazırlayarak algı oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

Bu çerçevede, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın haberleşmenin gizliliğini ihlali azmettirme, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınmasını, resmi belgede sahteciliği ve iftirayı azmettirme suçlarından 893 yıldan 2 bin 445 yıla kadar FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın da benzer suçlardan 3 bin 111 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırladığı tutanakla "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddia edilen polis memuru Lokman Yanık'ın da 391 yılda kadar hapisle cezalandırılması, 16 sanığın örgüt üyeliğinden beraati talep edildi.

Fenerbahçe'den açıklama

Mütalaaya Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Kulübün avukatı Naim Karakaya, mütalaanın kumpas olgusunun ispatlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

3 Temmuz 2011'de başlatılan operasyonun ardından eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğpu çok sayıda spor adamı, yönetici ve futbolcu tutuklanmıştı.

Sanıklar bu süreçte sahte belge ve suçlamalarla o dönem hedef alınan kişilere kumpas kurmak ve bu sayede futbol alanında güç sahibi olmaya çalışmakal suçlanıyor.