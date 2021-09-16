Şikayet yağıyor! Uyanıklar kuruyan gölü rant kapısına çevirdi

Devlet, bir yandan göllerin kurumasını önlemek için çalışma yürütürken, diğer yandan suların çekildiği göl ve barajlarda ortaya çıkan verimli arazilerin bazı uyanıklar tarafından gasp edilip, kiraya verilmesini engellemek için mücadele ediyor. Gölmarmara’da kuruma sonrası ortaya çıkan DSİ’ye ait yüzlerce dönüm arazinin bazı kişilerce sahiplenilerek parça parça kiraya verildiği tespit edildi.

Arazi gaspçılarına ceza kesen DSİ, 12 kilometre tel örgü çekmek için harekete geçti. ‘Bu kadarına pes’ dedirten, acı gerçek TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nda masaya yatırıldı.

Hasat bile başladı

Milliyet’te yer alan habere göre, kuraklıkla boğuşan ve derinliği 60 santimetreye kadar düşen Gölmarmara’da önemli miktarda verimli arazi açığa çıktı. Bazı uyanıklar binlerce dönüm araziyi hukuki boşluktan da yararlanarak, tarım arazisi olarak kullanılması için parselleyip kiraya verdi. Milyonlarca TL haksız kazanca dönüşen bu kiralamalar sonucu, göl arazisinde çeşitli tarımsal ürünler hasat edilmeye başlandı.

"Gasp edip kiralıyorlar"

Yöre halkının şikayeti üzerine harekete geçen DSİ, yerinde yaptığı incelemeler sonucu arazileri gasp edenlere ceza kesti.

Ayrıca arazilerin kullanımını engellemek için tel örgü çekme kararı aldı. Kuruyan göllerin rant kapısına dönmesi TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nun da gündemine geldi. İletilen şikayetler üzerine Komisyon Başkanı Eroğlu, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız’ı arayarak, haksız rant olayını aktardı ve Gölmarmara ile birlikte benzer durumlara bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Eroğlu bununla yetinmedi ve konuyu komisyon toplantısında da masaya yatırdı. Toplantıya katılan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız’ı uyaran Eroğlu, “O konuya bir el atalım. Takip edelim, bütün barajlarda var. Yani su seviyesi azalınca etraftaki, DSİ’nin istimlak ettiği alana bazı uyanıklar el koyuyor, hatta onu parselleyip birilerine kiralıyor” dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da, Eroğlu’na destek vererek bütün barajlarda benzer vakaların yaşandığını dile getirdi.

Drone'la tespit

DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız ise sözkonusu olayın uzun süredir gündemlerinde olduğunu söyledi. Yıldız, “Biz tespitlerimizi ‘drone’ları kullanarak da yapıyoruz. Hem Gölmarmara’da hem de Demirköprü Barajı’nda var aynı durum” dedi. Eroğlu bu sözlere, “takip edelim ciddi çalışma yapılsın. Eğer istifade edilecekse de ona göre kiralanıp sadece devletin kasasına girmesini sağlayalım” karşılığını verdi. AK Partili Ceylan’ın, DSİ’nin ücret karşılığında bir yıllık kullanım izinleri vererek köylülerin kazanç sağlamasına imkan tanındığını açıklamasının ardından, DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız, “Altınkaya ve Hirfanlı barajlarında olduğu gibi, biz su altında o sene su basma veya kotu neyse o kotun üzerindeki alanlara biz yıllık izin veriyoruz, olumlu görüş de veriyoruz ama orada vatandaşı yerelde belediye gibi bir gücün organize etmesi gerek” ifadelerini kullandı. Komisyon Başkanı Eroğlu da uygulamanın adaletsiz olmaması gerektiğini vurguladı.

CHP Manisa Milletvekkili Ahmet Vehbi Bakıroğlu ise Gölmarmara’daki sözkonusu araziyi gaspedenlerin daha fazla gelir elde etmek için sazlıkları yaktığı, söğüt ormanları dozerler sokarak tahrip ettiğini ve ekosistemin bozulduğunu dile getirdi.