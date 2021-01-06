Sık sık zam protestoları düzenleyen oda aidatına yüzde 40 oranında zam yaptı!

Resul Ekrem Şahan Ankara

EMO’nun 2019-2020 yılları ve Kovid-19 sürecinde 18 TL olan üye aidatının 25 TL’ye çıkarması akıllara “Amaçları ne?” sorusunu getirdi.

Faizli aidata anlayış istiyor

Elektrik zamlarına tepki gösteren TMMOB’a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, yeni yıla girerken üye aidatlarına yaklaşık yüzde 40 oranında zam yaptı. Geçmiş yıllarda ödenmeyen üye aidat borçlarının da 2021 yılı için belirlenen ücret üzerinden ödeneceği belirtilen açıklamada, “Elektrik Mühendisleri Odası 47. Olağan Genel Kurulu'nda, 2021 yıl için üye aidat bedeli aylık 25 TL olarak belirlenmiştir. Halen aylık 18 TL olarak uygulanan aidat borçlarının yıl sonuna kadar ödenmemesi halinde ise 2021 yılı itibarıyla geçmiş yıllara dönük aidat bedelleri de 25 TL üzerinden hesaplanacaktır” denildi.

“Ülkemizin içinde bulunduğu Koronavirüs koşullar tüm üyelerimizi olduğu gibi EMO'yu da derinden etkilemiş, ekonomik açıdan büyük güçlüklerle karşı karşıya bırakmıştır” denilen açıklamada, “Temel gelir kaynağı üye ödentileri olan EMO'nun meslektaşlarımıza ve ülkemize yönelik hizmetlerine devam edebilmesi için aidat bedellerini artırması Odamızın en yetkin kurulu olan Genel Kurul'unda kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda anlayışınızı bekler, aidat borçlarının 2021’e kalması halinde yaşanacak artış nedeniyle mağduriyet oluşmaması için bilginize sunarız” ifadeleri yer aldı.

Oda ile irtibata geçecek üyelere uyarıda da bulunulan EMO açıklaması şöyle devam etti: “Oda üyelerinden emekli olanlardan emeklilik tarihinden sonra çalışmıyor olmaları halinde; ödenmemiş aidat yükümlülüğü dönemi içerisinde askerlik görevi yapanlardan askerlik dönemi süresince; ödenmemiş aidat yükümlülüğü dönemi içerisinde çalışmak ya da öğrenim görmek amacıyla yurtdışında bulunanlardan yurtdışında bulundukları sürece ve işsiz üyelerimizden işsizlik dönemlerini belgelemeleri durumunda işsizlik dönemleri süresince aidat alınmamaktadır. Bu durumda olan üyeler odamızdan gerekli düşümleri yaptırabilirler.”