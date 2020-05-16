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Siirt’teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:46:20 -
Siirt’teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Farklı tarihlerde şüphe üzerine durdurulan 5 araçta yapılan aramada 58 gram toz esrar, 100 gram ot esrar, 160 gram sentetik uyuşturucu ve 608 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda K.İ, A.U.H, Z.D, V.A.D, R.T. ve G.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı” denildi.

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