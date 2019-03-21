0553 313 94 23

Siirt'teki "ışık hadisesi" izlendi

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 255 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi izlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:02
Siirt'teki "ışık hadisesi" izlendi

Siirt'in Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi izlendi.

Tillo Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte İl Müftüsü Ahmet Altıok Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması hadisesini izlemek için güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, bu sırada tekbir ve salavat getirdi.

Vatandaşlar, saat 06.33'te gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren ışık olayını meydanda kurulan dev ekrandan; Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve bazı protokol üyeleri de türbede izledi.

Hadisenin gerçekleşmesi sırasında cep telefonlarına sarılanların da o anları kaydettiği görüldü.

Vali Atik ve beraberindekiler, daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesi'ni ziyaret etti.

- Işık hadisesi

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:02
  1. Erzurum
  2. Işık Hadisesi
  3. Siirt
  4. Tillo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yükümlüler profesyonel oyuncuları aratmadı
    1. Yükümlüler profesyonel oyuncuları..
    2. Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.1..
    3. Bakan Varank Tunceli’de rafting yaptı
    4. Kemal Çebi: ’’Küçükçekmece Gölü..
    5. Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    6. Malatya’da deprem mi oldu? Son dakika..
    7. Haluk Levent’ten Öykü Arin ve lösemi..
    8. Kadın voleybolunda kupa heyecanı..
    9. (Özel) Beşinci kattan düşen kedisi..
    10. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    11. Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
    12. Siirt'teki "ışık hadisesi" izlendi
    13. Malatya'da art arda iki deprem
    14. Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken..
    15. GÜNDEM / 21 Mart 2019
    16. Jandarma kaçak akaryakıt ele geçirdi
    17. Lice’de arazi kavgası: 1 ölü
    18. Su elçilerinden farkındalık projesi
    19. Tellioğlu’na çarşı esnafından yoğun..
    20. Kurtuluş’ta taşkın koruma çalışmaları..
    21. Dolar ne kadar bugün 2019 dolar kaç TL..
    22. Denizli Acıpayam'da 375 artçı sarsıntı..
    23. Yeni dolar hamlesi! Yüzde 20'ye..
    24. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!..
    25. Yağma suçundan 16 yıl hapis cezası aldı
    26. Geri dönüşüm tesisinden kaçak..
    27. Döviz mevduat hesaplarında bir yıla..
    28. Yurtta hava durumu
    29. Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar..
    30. Tapu harçlarında vergi indirimi son..
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!