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Gündem Siirt'te yüzlerce tarihi sikke ele geçirildi
Gündem

Siirt'te yüzlerce tarihi sikke ele geçirildi

Bitlis ve Siirt'te ikamet eden 5 şüphelinin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:20:00 -
Siirt'te yüzlerce tarihi sikke ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığının Önlenmesi ve Kültürel Mirasımızın korunması maksadıyla yapılan çalışmalar sonucu, Bitlis ve Siirt illerinde ikamet eden 5 şüphelinin çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri Siirt il merkezine getirerek haksız kazanç elde etmek maksadıyla satacakları ve müşteri arayışı içerisinde oldukları bilgisi alındı.

Siirt il merkezinde şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sonucu şüpheliler yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalar sonucu; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 321 adet gümüş sikke ele geçirilmiştir." denildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler hakkında adli soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

 

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