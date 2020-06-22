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Yerel

Siirt’te yılanların dansı kameraya yansıdı

Siirt’in Gökçebağ beldesinde, 2 yılanın dansı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:18:42 -
Siirt’te yılanların dansı kameraya yansıdı

Siirt’in Gökçebağ beldesinde, 2 yılanın dansı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Korana virüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulan Gökçebağ beldesine bağlı Yeni Mahallesinde 2 yılanın dans yaptığı görüldü. Mahalle sakinlerinden Furkan Şahin cep telefonu kamerasıyla yılanların dansını görüntüledi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan yılanları 5 dakika boyunca izlediğini kaydeden Şahin, hayvanlara zarar vermeden oradan ayrıldığını söyledi.

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