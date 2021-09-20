Siirt'te yakalanmıştı! İnşaat işçisi sahte avukatın 16 suç kaydı ortaya çıktı
Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cüppesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan ve ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanan Abdurrahman B. (42) ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.
Abdurrahman B. hakkında ‘kamu görevini usulsüz üstlenme’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi farklı suçlardan 16 kaydı bulunduğu tespit edildi. İnşaat işçisi olduğu da ortaya çıkan Abdurrahman B'nin adliyede işlem yaptığı belgeleri mercek altına alan polis, zanlının irtibatlı olduğu kişileri de tespit etmeye çalışıyor.