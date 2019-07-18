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Siirt’te tarım ve hayvancılığa 3 milyon 200 bin lira destek

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3 milyon 200 bin lira tutarında 10 adet tarım ve hayvancılık projesinin kabul edildiğini açıkladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:09
Siirt’te tarım ve hayvancılığa 3 milyon 200 bin lira destek

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3 milyon 200 bin lira tutarında 10 adet tarım ve hayvancılık projesinin kabul edildiğini açıkladı.


GAP İdaresi Başkanlığı 2019 yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda il ve ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan 3 milyon 270 bin lira tutarındaki toplam 10 proje kabul edildi. 2019 yılında GAP İdaresi Başkanlığına 28 proje sunduklarını belirten Vali Atik, “GAP İdaresi, Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında sunduğumuz projelerden 10 tanesini kabul etti. Ayrıca Şirvan ilçemize ait 2 milyon 700 bin lira değerinde 4 adet tarımsal entegre projeleri de önümüzdeki ayda değerlendirilecektir Tarımsal projelerle sağlanan kaynaklar, etkin ve hassasiyetle kullanılacak, ilimiz istihdamına, tarım ve hayvancılık üretimimizin artmasına ve ürün desenimizin çeşitlendirilmesi ile birlikte çiftçi ve üreticilerimize önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:09
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