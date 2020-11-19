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Aktüel Siirt'te tarihi camide yangın
Aktüel

Siirt'te tarihi camide yangın

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan camide hasara yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:26:27 -
Siirt'te tarihi camide yangın

SİİRT (AA) - Siirt'te ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan tarihi camide çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Karakol Mahallesi'nde bulunan, meydana gelen çökme ve çatlaklar nedeniyle ibadete kapatılan yaklaşık 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Camide hasara yol açan yangına, madde bağımlısı kişilerin neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

Tarihi caminin gelecek yıl restore edilmesinin planlandığı öğrenildi.

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