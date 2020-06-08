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Aktüel

Siirt’te silahlı saldırı: 1 yaralı

Siirt’te silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:59:34 -
Siirt’te silahlı saldırı: 1 yaralı

Siirt’te silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Kurtalan ilçesi kent merkezindeki bir iş yerinde yaşandı. Kurtalan kent merkezinde fırın işleten Cahit Karaatay, iş yerine gelen yüzü maskeli saldırganlar tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Karaatay, Kurtalan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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