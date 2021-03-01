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Yerel Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Yerel

Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Siirt'te silahlı kavga sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:07:00 -
Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine akraba olan S.Z. ve Ö.Z. ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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