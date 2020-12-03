Siirt'te şiddetli deprem! AFAD ve Kızılay'dan açıklama geldi
Siirt'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında AFAD ve Kızılay'dan açıklama yapıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Depreme ilişkin AFAD, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yaptı. Aynı zamanda, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisi verildi.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık da, "Ekiplerimiz etkilerini inceliyor. Geçmiş olsun." dedi.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." diye konuştu.