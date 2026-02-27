Siirt'te seyir halindeki araç alev topuna döndü!
Siirt'in Veysel Karani Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yangın çıktı.
Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Veysel Karani Mahallesi'nde seyir halindeki 56 AV 219 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.