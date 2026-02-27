O şehrimize sağlık üssü! Artık başka ile gitmek zorunda kalmayacaklar
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında yaptığı yerinde değerlendirme ziyareti için bu kez Kastamonu’ya gitti.
Bakan Memişoğlu, ilde ilk önce Valiliği ziyaret ederek Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve yetkililerle görüştü.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Valilikte yaptığı basın açıklamasında, bugün 250 yataklı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin açılışını yapacaklarını duyurdu.
Bakan Memişoğlu, Kastamonu’ya 2003 yılından beri 500 yataklı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle birlikte 1.350 yatak kapasitesine ulaşan sağlıkla ilgili önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.
Kastamonu’nun ilçesinde yapımı devam eden Bozkurt – Abana Devlet Hastanesinin de birkaç hafta içinde hazır hâle geleceğini söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Kastamonu’da sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezleri planlamamız var. Amacımız Kastamonu’da her türlü sağlık hizmeti verebilecek bir sağlık kapasitesine ulaşmak ve hastalarımızın sağlıkla ilgili ihtiyacı için Kastamonu’dan başka illere gitmesinin önünü kesmek.” ifadelerini kullandı.
Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediklerini vurgulayarak “Toplumumuzdan şunun beklentisi içindeyiz; sağlıklı hayat merkezlerimize ve aile hekimliklerimize giderek onların sağlıklı kalması için uğraşan bütün sağlıkçılara ulaşıp onlarla beraber sağlıklı kalmayı sürdürmelerini istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) vasıtasıyla “Üreten Sağlık” modelini devreye aldıklarından bahseden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil; sağlık teknolojisini üreten, kendi ilacının molekülünü üreten, tedaviler konusunda yeni şeyler söyleyebilen bir ülke hâline gelme yolundadır.” dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, öğleden sonra, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin resmî açılışını gerçekleştirecek.
Açılış töreninin ardından, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Kastamonu Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katılacak olan Bakan Memişoğlu, akşamüstü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ve yöneticilerle bir araya gelecek.
