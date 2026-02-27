O şehrimize sağlık üssü! Artık başka ile gitmek zorunda kalmayacaklar

Kastamonu’nun ilçesinde yapımı devam eden Bozkurt – Abana Devlet Hastanesinin de birkaç hafta içinde hazır hâle geleceğini söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Kastamonu’da sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezleri planlamamız var. Amacımız Kastamonu’da her türlü sağlık hizmeti verebilecek bir sağlık kapasitesine ulaşmak ve hastalarımızın sağlıkla ilgili ihtiyacı için Kastamonu’dan başka illere gitmesinin önünü kesmek.” ifadelerini kullandı.