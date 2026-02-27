Kaz Dağları'nda keşfedildi Bir böceğimiz daha oldu

  • İSTANBUL
ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfetti.

ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfetti.

Çanakkale'nin Bayramiç sınırları içerisindeki Kaz Dağları'nın Güvercinkaya bölgesinde yürütülen arazi çalışmaları sırasında bölgedeki 'Valeriana alliariifolia' bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü ortaya çıkarıldı. Keşfedilen yeni böcek türüne Çanakkale Boğazı'nın eski çağlardaki adı olan Dardanelles'e ithafen 'Aphisdardanelliensis' ismi verildi. Bu yeni böcek türünün ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı makale dünyanın önemli hayvansal taksonomi dergilerinden ZOOTAXA'da yayımlandı.

